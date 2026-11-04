Vladimir Putin med unga hockeyspelare i ”VOLGA Arena” den 28 augusti 2026.

Nu hotar huvudsponsorn för ishockey-VM sedan 30 år, bilföretaget Skoda, med att inte längre sponsra turneringen. Det rapporterar TT.

Anledningen är att Idrottens skiljedomstol (Cas) upphävt beslutet att hindra Ryssland från att delta i turneringar.

I ett mejl till AP skriver Skoda att de kommer att ”ompröva” sitt beslut att sponsra turneringen om Ryssland deltar.

”Med tanke på att Rysslands aggression fortsätter anser vi att det ryska landslagets återkomst till VM är oförenligt med de värderingar vi står för”, skriver Skoda.