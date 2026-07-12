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Jude Bellingham kramas om av Erling Haaland. (VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSlutspelet

Bellingham efter tränarens kritik: ”Whatever”

Av Daniel Persson
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Efter Englands avancemang mot Norge var förbundskapten Thomas Tuchel missnöjd med den engelska insatsen. Men mittfältsstjärnan Jude Bellingham viftade bort kritiken efter slutsignalen i tv efteråt.

– Whatever, sa han. Det var svårt där ute i dag. Det var en tuff insats. Mina tankar går till spelarna som gjorde det.

23-årige Bellingham sade sig vara stolt över sitt England som nu är vidare till semifinal och härnäst ställs mot antingen Argentina eller Schweiz.

– Vi tar det match för match, vår inställning är densamma, så får vi se vad som händer.

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