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Jude Bellingham i en tidigare match. (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)
Slutspelet

Bellingham kan ha spelat klart – riskerar avstängning

Av Patrik Dahlin
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Englands storstjärna Jude Bellingham riskerar att missa bronsmatchen mot Frankrike på lördag, skriver flera medier. Efter matchen mot Argentina syntes han slå till Argentinas Valentin Barco i bakhuvudet, vilket fångades på film.

Barco spelade inte men syntes hånfullt fira Argentinas kvitteringsmål framför engelska spelare.

BBC:s klipp
BBC
Argentina vände 0–1 till 2–1 med bara minuter kvar
www.espn.com
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