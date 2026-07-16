Bellingham kan ha spelat klart – riskerar avstängning
Englands storstjärna Jude Bellingham riskerar att missa bronsmatchen mot Frankrike på lördag, skriver flera medier. Efter matchen mot Argentina syntes han slå till Argentinas Valentin Barco i bakhuvudet, vilket fångades på film.
Barco spelade inte men syntes hånfullt fira Argentinas kvitteringsmål framför engelska spelare.
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