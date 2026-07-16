Bellingham kan ha spelat klart – riskerar avstängning

Matchvinnaren tackar sin familj: ”Väldigt starkt”

Lautaro Martinez nickade in 2–1 och var den som tog Argentina vidare till VM-final. I tv-sändningarna efter matchen bröt han ut i tårar. Och det blev mer ett samtal om familjen och det som utvecklat honom till den som gjort honom till den han är, snarare än hur det kom sig att han avgjorde matchen.