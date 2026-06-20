Bergström berättar om tiden efter makens stroke
Helena Bergström är först ut bland årets alla sommarpratare i P1. Hon berättar om året då hon skadade foten, samtidigt som hennes make Colin Nutley återhämtade sig från en stroke.
– I sjukhuskorridoren rullas jag av min son i samma rullstol som jag rullade Colin i för en vecka sedan, berättar hon i programmet.
Efteråt var oron stor över hur livet framöver skulle se ut. Men ett och ett halvt senare har Bergströms fot nästan läkt helt, och Nutley har återhämtat sig väl – även om han har blivit något långsammare.
bakgrund
Helena Bergström
Wikipedia (sv)
Helena Kristina Bergström Nutley, född 5 februari 1964 i Kortedala i Göteborg, är en svensk skådespelare och regissör. Hon är bland annat känd för att ha medverkat i Colin Nutleys Änglagård (1992), där hon spelade rollfiguren Fanny Zander. Hon spelar även på scen, till exempel "Nora" i Ett dockhem, "Hamlet" i Hamlet och "Piaf" på Stockholms stadsteater.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen