Bergström berättar om tiden efter makens stroke

Helena Bergström är först ut bland årets alla sommarpratare i P1. Hon berättar om året då hon skadade foten, samtidigt som hennes make Colin Nutley återhämtade sig från en stroke.

– I sjukhuskorridoren rullas jag av min son i samma rullstol som jag rullade Colin i för en vecka sedan, berättar hon i programmet.

Efteråt var oron stor över hur livet framöver skulle se ut. Men ett och ett halvt senare har Bergströms fot nästan läkt helt, och Nutley har återhämtat sig väl – även om han har blivit något långsammare.