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Helena Bergström och Colin Nutley. (MAGNUS LEJHALL / TT Nyhetsbyrån)
Sommarpratarna

Bergström berättar om tiden efter makens stroke

Av Hannah Gustafsson
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Helena Bergström är först ut bland årets alla sommarpratare i P1. Hon berättar om året då hon skadade foten, samtidigt som hennes make Colin Nutley återhämtade sig från en stroke.

– I sjukhuskorridoren rullas jag av min son i samma rullstol som jag rullade Colin i för en vecka sedan, berättar hon i programmet.

Efteråt var oron stor över hur livet framöver skulle se ut. Men ett och ett halvt senare har Bergströms fot nästan läkt helt, och Nutley har återhämtat sig väl – även om han har blivit något långsammare.

Helena Bergströms sommar
radio+text · Sveriges Radio
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Aftonbladet
bakgrund
 
Helena Bergström
Wikipedia (sv)
Helena Kristina Bergström Nutley, född 5 februari 1964 i Kortedala i Göteborg, är en svensk skådespelare och regissör. Hon är bland annat känd för att ha medverkat i Colin Nutleys Änglagård (1992), där hon spelade rollfiguren Fanny Zander. Hon spelar även på scen, till exempel "Nora" i Ett dockhem, "Hamlet" i Hamlet och "Piaf" på Stockholms stadsteater.
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SommarpratarnaColin NutleyHelena Bergström