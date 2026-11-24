Berlins technoscen dömer ut försvarsjättens AI-event
Det tyska försvarsteknikbolaget Helsing har hamnat i konflikt med Berlins technoscen, rapporterar The Guardian.
När Helsing presenterade sitt nya militära AI-system tidigare i november förvandlades det ikoniska klubb- och kulturcentret Kraftwerk Berlin till ett slags militär ledningscentral, med drönare i taket och patrullerande vakter.
Den legendariska technoklubben Tresor, som ligger i samma byggnadskomplex, har fördömt evenemanget och Kraftwerk Berlin har bett om ursäkt för den ”allvarliga felbedömningen”.
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