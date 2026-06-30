Betssons vd hoppas på svensk skräll: Ger större intäkter

En svensk skräll mot Frankrike i kväll kan bli en lönsam historia för spelbolagen, skriver DI.

När ett nederlagstippat lag överraskar och spelar oavgjort eller vinner innebär det ofta större intäkter för spelbolaget, enligt Betssons vd Pontus Lindwall.

– Jag tror att Frankrike har större chanser att vinna, men blir såklart jätteglad om Sverige bjuder upp till ett hårt motstånd, säger han.

Ett spel på en svensk vinst på full tid ger runt tio gånger pengarna.