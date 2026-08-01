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En av barriärerna. (Antonio Sempere /AP/TT / AP)
Gränskrisen i Ceuta

Beväpnad militär och flytande barriärer i Ceuta

Av Joel Malmén
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Spanien har kraftsamlat efter de senaste dagarnas migrantkris i Ceuta, rapporterar DN:s team på plats.

Tungt beväpnad militär och polis patrullerar gatorna och kusten. I vattnet har en 500 meter lång barriär av uppblåsbara bojar lagts ut för att hindra migranter från att simma in.

48 300 av de runt 50 000 migranterna har återvänt till Marocko. För att störa ut de sista som är kvar väcker polisen dem så fort de försöker sova på offentlig plats.

AFP:s team på plats såg hundratals ungdomar sova utomhus i ett nedlagt industriområde natten mot lördag. Flera uppgav att de knappt ätit på fyra dagar.

Nästan alla restauranger, kaféer och mataffärer håller stängt, och bensinmackarna säljer bara varor genom en lucka i fönstret. Vissa lokalbor delar dock ut bröd och vattenflaskor, skriver DN.

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