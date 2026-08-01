Spansk minister: Gränskrisen avvärjd – läget nästan normalt i Ceuta
Läget i den spanska exklaven Ceuta har efter några kaosartade dygn nu återgått till ”nästan det normala”, uppger den spanske inrikesministern Fernando Grande-Marlaska vid en presskonferens, rapporterar AFP:
– Så gott som alla har redan lämnat Ceuta, sa han.
Beskedet kommer efter att närmare 60 000 migranter på bara några dagar tagit sig in över gränsen till den spanska exklaven i hopp om ett fortsatt liv i Europa. Gränskrisen har föranlett att ett tiotal europeiska länder ställt krav på Spanien att stänga gränsen och vägra migranterna inträde.
Migranterna har enligt AFP återvänt med buss till Tangier, Tetoan och Casablanca.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen