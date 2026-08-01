Spansk minister: Gränskrisen avvärjd – läget nästan normalt i Ceuta

Läget i den spanska exklaven Ceuta har efter några kaosartade dygn nu återgått till ”nästan det normala”, uppger den spanske inrikesministern Fernando Grande-Marlaska vid en presskonferens, rapporterar AFP:

– Så gott som alla har redan lämnat Ceuta, sa han.

Beskedet kommer efter att närmare 60 000 migranter på bara några dagar tagit sig in över gränsen till den spanska exklaven i hopp om ett fortsatt liv i Europa. Gränskrisen har föranlett att ett tiotal europeiska länder ställt krav på Spanien att stänga gränsen och vägra migranterna inträde.

Migranterna har enligt AFP återvänt med buss till Tangier, Tetoan och Casablanca.