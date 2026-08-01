ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Bild från den spanska exklaven Ceuta under gårdagen, och Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha. (TT)
Gränskrisen i Ceuta

Rysk propaganda om Ceuta sprids i Europa

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

En rysk propagandakampanj om gränskrisen i den spanska exklaven Ceuta sprider sig i Europa, uppger den ukrainske utrikesministern Andrij Sybiha i ett inlägg på X.

Över 1 500 artiklar har enligt utrikesministern publicerats i mediekanaler som identifierats som delar av ett proryskt nätverk.

”Under åratal har Moskva använt migration och andra känsliga ämnen för att elda på rädsla och destabilisera europeiska länder”, skriver Sybiha.

Han manar europeiska länder ”som tar sin nationella säkerhet på allvar” att helt förbjuda ryska propagandakanaler.

Andrij Sybiha på X
x.com
Sybiha: Det enda sättet att skydda allmänheten från den här sortens propaganda är att skära bort den
www.pravda.com.ua
Spaniens utrikesminister: Gränskrisen avvärjd – läget nästan normalt
AFP  · Ofta betalvägg
Annons
Boka hotell i Sverige – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Gränskrisen i CeutaEuropaSpanienRysslandRysk politik