Rysk propaganda om Ceuta sprids i Europa

Bild från den spanska exklaven Ceuta under gårdagen, och Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha.

En rysk propagandakampanj om gränskrisen i den spanska exklaven Ceuta sprider sig i Europa, uppger den ukrainske utrikesministern Andrij Sybiha i ett inlägg på X.

Över 1 500 artiklar har enligt utrikesministern publicerats i mediekanaler som identifierats som delar av ett proryskt nätverk.

”Under åratal har Moskva använt migration och andra känsliga ämnen för att elda på rädsla och destabilisera europeiska länder”, skriver Sybiha.

Han manar europeiska länder ”som tar sin nationella säkerhet på allvar” att helt förbjuda ryska propagandakanaler.