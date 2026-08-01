EU-ministrar ska hålla samtal om Ceuta på tisdag

Spanska soldater med en man som simmat från Marocko till exklaven Ceuta.

EU-ministrar ska träffas på videolänk för ett samtal om veckans gränskris i den spanska exklaven Ceuta, rapporterar AFP. Mötet är tänkt att hållas på tisdag.

En majoritet av EU-länderna har under lördagen manat till extrainsatta samtal om situationen. 22 av 27 medlemsländer har skickat ett öppet brev med krav på att inrikesministrarna träffas för att komma överens om hur man ska förhindra att liknande situationer uppstår igen i framtiden.

Bland annat Sverige har skrivit under brevet. Det har inte Frankrike och Portugal, som har gräns mot Spanien.