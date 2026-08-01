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Spanska soldater med en man som simmat från Marocko till exklaven Ceuta. (Antonio Sempere /AP/TT / AP)
Gränskrisen i Ceuta

EU-ministrar ska hålla samtal om Ceuta på tisdag

Av Hedda Hallsenius
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EU-ministrar ska träffas på videolänk för ett samtal om veckans gränskris i den spanska exklaven Ceuta, rapporterar AFP. Mötet är tänkt att hållas på tisdag.

En majoritet av EU-länderna har under lördagen manat till extrainsatta samtal om situationen. 22 av 27 medlemsländer har skickat ett öppet brev med krav på att inrikesministrarna träffas för att komma överens om hur man ska förhindra att liknande situationer uppstår igen i framtiden.

Bland annat Sverige har skrivit under brevet. Det har inte Frankrike och Portugal, som har gräns mot Spanien.

AFP:s notis
AFP  · Ofta betalvägg
Brevet: ”Vi noterar att inga otillåtna rörelser vidare mot Europa har rapporterats”
AFP  · Ofta betalvägg
Ukraina har upptäckt en stor mängd rysk desinformation om situationen som sprids i Europa
www.pravda.com.ua
Spaniens utrikesminister: Gränskrisen avvärjd – läget nästan normalt
AFP  · Ofta betalvägg
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