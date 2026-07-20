Bil körde rakt in i gym – flera personer i lokalen

En bil har kört in i gymmet Nordic Wellness på Köpmangatan i centrala Sundsvall, rapporterar Sundsvalls Tidning.

Smällen var så kraftig att bilen välte och hamnade på sidan. Bilder från platsen visar stora skador i lokalen.

– Vi hörde en stor smäll och trodde att det var en bomb eller någonting. Det small så inne i lägenheten. Sedan när vi gick ner såg vi att det var en bil där inne, säger vittnet Henry Nyman.

Olyckan tros bero på ett sjukdomsfall. Två personer har förts till sjukhus, enligt SOS Alarm. En av dem är föraren, vars skadeläge är okänt. Flera andra personer befann sig på gymmet, som har öppet dygnet runt, men ingen av dem ska ha skadats.