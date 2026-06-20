Bildspel: Ebola är vardag för människorna i Kongo-Kinshasa
Det nya utbrottet av ebola i Kongo-Kinshasa har blivit en svår kamp på många sätt. Viruset har lett till fler än 250 dödsfall och minst 1000 smittade personer, samtidigt är mörkertalet stort.
I landet finns också en misstro mot myndigheter, vilket försvårar informationsspridningen. Även väpnade konflikter har blivit ett hinder för att stoppa utbrottet.
Se hur virusutbrottet påverkar vardagslivet för de som bor i Kongo-Kinshasa.
Så lever människorna i Kongo-Kinshasa efter utbrottet
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