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Så ser vardagslivet ut i Kongo-Kinshasa. (Moses Sawasawa /AP/TT)
Ebolautbrottet

Bildspel: Ebola är vardag för människorna i Kongo-Kinshasa

Av Hannah Gustafsson
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Det nya utbrottet av ebola i Kongo-Kinshasa har blivit en svår kamp på många sätt. Viruset har lett till fler än 250 dödsfall och minst 1000 smittade personer, samtidigt är mörkertalet stort.

I landet finns också en misstro mot myndigheter, vilket försvårar informationsspridningen. Även väpnade konflikter har blivit ett hinder för att stoppa utbrottet.

Se hur virusutbrottet påverkar vardagslivet för de som bor i Kongo-Kinshasa.

Så lever människorna i Kongo-Kinshasa efter utbrottet

En sex månader gammal föräldralös flicka som dött i ebola begravs i Bunia, Kongo-Kinshasa, 19 juni. (Moses Sawasawa /AP/TT / AP)
Sjukvårdspersonal vårdar en ebolapatient vid ett behandlingscentrum i Rwampara i Ituri-provinsen, 18 juni. (Moses Sawasawa /AP/TT / AP)
Kongolesiska supportrar, iklädda munskydd, ser på fotbollsmatchen i VM mellan Kongo och Portugal i Bunia, 17 juni. (Moses Sawasawa /AP/TT / AP)
Vid ett behandlingscentrum i Bunia arbetar en sjukvårdsarbetare med att desinficera området, 15 juni. (Moses Sawasawa /AP/TT / AP)
Även nattlivet har förändrats i landet. Här bär en servitris på nattklubben Miterants skyddsmask och handskar när hon serverar gäster, 14 juni. (Moses Sawasawa /AP/TT / AP)
Utanför nattklubben står en vakt intill en station där människor kan tvätta händerna innan de går in. 14 juni. (Moses Sawasawa /AP/TT / AP)
Sjukvårdspersonal bär en patient med bekräftad ebolasmitta till isoleringsavdelningen vid Bunias allmänna sjukhus i Bunia, 11 juni. (Moses Sawasawa /AP/TT / AP)
Taxichaufförer på motorcyklar genomförde en karavan för att sprida kunskap om ebola, 10 juni. (Moses Sawasawa /AP/TT / AP)
Gäster jublar under ett bröllop i Ituri-provinsen i Bunia, 6 juni 2026. (Moses Sawasawa /AP/TT / AP)
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