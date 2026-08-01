ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Akivbild på Carl Bildt. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Reaktioner på krisen i Ceuta

Bildt anklagade Marocko – med fem år gammal video

Av Alice Hermansson
Publicerad:

Sveriges tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt (M) anklagade Marocko för att medvetet ha skapat gränskrisen i Ceuta – med en fem år gammal video, rapporterar SVT Nyheter. Bildt delade videon på X i fredags, och klippets textplattor påstår att den visar hur en marockansk gränsvakt öppnar grinden för migranter. Problemet är att videon spelades in 2021 och kan spåras till en publicering i El País från samma år.

Till tv-kanalen skriver Bildt att det var ett misstag och att han sedermera har raderat sitt inlägg. Däremot backar han inte från resonemanget att det är Marocko som iscensatt kaoset vid gränsen till exklaven Ceuta.

”Dels finns det ett mönster från tidigare, och dels är det ytterligt svårt att se att 50 000 unga män plötsligt kommer till gränsen utan att myndigheterna som minst vet och sannolikt är medverkande”, skriver han i ett meddelande.

Läs Carl Bildts svar här
Sveriges Television
För fem år sedan tog 8 000 migranter på liknande sätt in i exklaven Ceuta
Sveriges Television
Bildt hävdar att det finns andra videor som visar samma sak
www.tv4.se
Annons
Boka hotell i Sverige – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Reaktioner på krisen i CeutaMarockoCarl BildtSpanienEuropaAfrika