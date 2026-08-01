Bildt anklagade Marocko – med fem år gammal video

Sveriges tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt (M) anklagade Marocko för att medvetet ha skapat gränskrisen i Ceuta – med en fem år gammal video, rapporterar SVT Nyheter. Bildt delade videon på X i fredags, och klippets textplattor påstår att den visar hur en marockansk gränsvakt öppnar grinden för migranter. Problemet är att videon spelades in 2021 och kan spåras till en publicering i El País från samma år.

Till tv-kanalen skriver Bildt att det var ett misstag och att han sedermera har raderat sitt inlägg. Däremot backar han inte från resonemanget att det är Marocko som iscensatt kaoset vid gränsen till exklaven Ceuta.

”Dels finns det ett mönster från tidigare, och dels är det ytterligt svårt att se att 50 000 unga män plötsligt kommer till gränsen utan att myndigheterna som minst vet och sannolikt är medverkande”, skriver han i ett meddelande.