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Spansk soldat vid exklaven Ceuta och migrationsminister Johan Forssell (M). (AP/TT)
Reaktioner på krisen i Ceuta

Ledare: Människor dör – Forssell passar på att kampanja

Av Alice Hermansson
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Utrikespolitik avhandlas på de svenska ledarsidorna på lördagen. Sydsvenskans ledarredaktion skriver om den pågående gränskrisen i den spanska exklaven Ceuta, dit tiotusentals migranter tog sig under ett dygn. Många drunknade på vägen dit.

De svenska politiska utspelen har varit många. Ledartexten är kritisk till att fokus inte ligger på den humanitära katastrofen utan i stället används för politisk pajkastning.

”Men migrationsminister Forssell lyckas inte ens motstå impulsen att använda desperata människor som söker ett bättre liv i Europa som ett slagträ i valrörelsen”, står det.

Även Expressens ledare skriver om Ceuta, men fokuserar i stället på EU:s flyktingsystem. Man menar att krisen visar att det finns stora brister i de gemensamma överenskommelserna.

”Det är inte bara ett hyckleri som reducerat flyktingkonventionen till en tom pappersprodukt. Det har också gjort EU beroende av de skurkstater som kontrollerar flyktingströmmarna.”

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Lina Stenberg: Vi har visst råd med 30-timmarsvecka, Almega
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Kommunerna bör säga ja – det är de äldres hälsa som står på spel
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Erik Zsiga: Nya lagen ritar skiljelinje
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

60 000 migranter avslöjar hyckleriet
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Johan Ingerö Alias: EU gör bilen till en hypokondrisk Terminator
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Hanne Kjöller: Ni skapar inte mening med tomma ord
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Människor drunknar, men Forssell tänker mest på valrörelsen.
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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