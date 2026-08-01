Ledare: Människor dör – Forssell passar på att kampanja

Utrikespolitik avhandlas på de svenska ledarsidorna på lördagen. Sydsvenskans ledarredaktion skriver om den pågående gränskrisen i den spanska exklaven Ceuta, dit tiotusentals migranter tog sig under ett dygn. Många drunknade på vägen dit.

De svenska politiska utspelen har varit många. Ledartexten är kritisk till att fokus inte ligger på den humanitära katastrofen utan i stället används för politisk pajkastning.

”Men migrationsminister Forssell lyckas inte ens motstå impulsen att använda desperata människor som söker ett bättre liv i Europa som ett slagträ i valrörelsen”, står det.

Även Expressens ledare skriver om Ceuta, men fokuserar i stället på EU:s flyktingsystem. Man menar att krisen visar att det finns stora brister i de gemensamma överenskommelserna.

”Det är inte bara ett hyckleri som reducerat flyktingkonventionen till en tom pappersprodukt. Det har också gjort EU beroende av de skurkstater som kontrollerar flyktingströmmarna.”