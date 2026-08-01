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Sveriges statsminster Ulf Kristersson (M). (Christine Olsson/TT)
Reaktioner på krisen i Ceuta

Kristersson och 14 andra EU-ledare kräver krismöte

Av Alice Hermansson
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Statsminister Ulf Kristersson har tillsammans med 14 andra europeiska stats- och regeringschefer undertecknat ett brev där man vädjar om ett EU-krismöte om gränskrisen i Spanien. Brevet skickades ungefär ett dygn efter att det blev känt att omkring 60 000 migranter korsade gränsen till den spanska exklaven Ceuta under 24 timmar.

Brevet skickas till Europeiska rådets ordförande António Costa, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och det irländska ordförandeskapet i EU:s ministerråd.

”Vi förväntar oss att den nuvarande situationen, med stöd av Europeiska unionen, kommer att bringas under full kontroll”.

Vidare skriver man i det gemensamma uttalandet att man är orolig för att situationen ska utnyttjas av människosmugglare som ”utmanar unionens yttre gräns”.

De här har undertecknat brevet

Italiens premiärminister Giorgia Meloni

Österrikes förbundskansler Christian Stocker

Tjeckiens premiärminister Andrej Babiš

Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis

Lettlands premiärminister Andris Kulbergs

Polens premiärminister Donald Tusk

Slovakiens premiärminister Robert Fico

Sveriges statsminister Ulf Kristersson

Danmarks statsminister Mette Frederiksen

Bulgariens premiärminister Rumen Radev

Finlands statsminister Petteri Orpo

Ungerns premiärminister Péter Magyar

Litauens president Gitanas Nausėda

Rumäniens president Nicușor Dan

Sloveniens premiärminister Janez Janša.

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