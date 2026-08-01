Kristersson och 14 andra EU-ledare kräver krismöte
Statsminister Ulf Kristersson har tillsammans med 14 andra europeiska stats- och regeringschefer undertecknat ett brev där man vädjar om ett EU-krismöte om gränskrisen i Spanien. Brevet skickades ungefär ett dygn efter att det blev känt att omkring 60 000 migranter korsade gränsen till den spanska exklaven Ceuta under 24 timmar.
Brevet skickas till Europeiska rådets ordförande António Costa, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och det irländska ordförandeskapet i EU:s ministerråd.
”Vi förväntar oss att den nuvarande situationen, med stöd av Europeiska unionen, kommer att bringas under full kontroll”.
Vidare skriver man i det gemensamma uttalandet att man är orolig för att situationen ska utnyttjas av människosmugglare som ”utmanar unionens yttre gräns”.
De här har undertecknat brevet
Italiens premiärminister Giorgia Meloni
Österrikes förbundskansler Christian Stocker
Tjeckiens premiärminister Andrej Babiš
Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis
Lettlands premiärminister Andris Kulbergs
Polens premiärminister Donald Tusk
Slovakiens premiärminister Robert Fico
Sveriges statsminister Ulf Kristersson
Danmarks statsminister Mette Frederiksen
Bulgariens premiärminister Rumen Radev
Finlands statsminister Petteri Orpo
Ungerns premiärminister Péter Magyar
Litauens president Gitanas Nausėda
Rumäniens president Nicușor Dan
Sloveniens premiärminister Janez Janša.