Kristersson och 14 andra EU-ledare kräver krismöte

Statsminister Ulf Kristersson har tillsammans med 14 andra europeiska stats- och regeringschefer undertecknat ett brev där man vädjar om ett EU-krismöte om gränskrisen i Spanien. Brevet skickades ungefär ett dygn efter att det blev känt att omkring 60 000 migranter korsade gränsen till den spanska exklaven Ceuta under 24 timmar.

Brevet skickas till Europeiska rådets ordförande António Costa, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och det irländska ordförandeskapet i EU:s ministerråd.

”Vi förväntar oss att den nuvarande situationen, med stöd av Europeiska unionen, kommer att bringas under full kontroll”.

Vidare skriver man i det gemensamma uttalandet att man är orolig för att situationen ska utnyttjas av människosmugglare som ”utmanar unionens yttre gräns”.