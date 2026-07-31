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Åkesson/Ceuta/Paarup-Petersen. (TT)
Reaktioner på krisen i Ceuta

C: Åkesson bäddar för mer utpressning från Marocko

Av Joel Malmén
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SD-ledaren Jimmie Åkesson hyllar Italiens beslut att pausa Schengenavtalet med Spanien efter migrantkrisen i Ceuta, och tycker att även Sverige måste sätta ”stenhård press” på den spanska regeringen.

Oseriöst, tycker Niels Paarup-Petersen (C), migrationspolitisk talesperson. Migranterna i Ceuta kommer ändå inte att släppas in i Europa, säger han till TV4 Nyheterna.

Europa bör hjälpa Spanien i stället för att hota att slänga ut dem ur viktiga samarbeten – det skadar den europeiska sammanhållningen, enligt Paarup-Petersen.

– Det är sådant här som gör att Marocko, Turkiet och andra kan utpressa Europa med migration. Jimmie Åkesson gör att det kommer fler vågor av migranter i stället för att se till att det blir färre, med den typen av uttalanden.

Även M och L har markerat mot Spanien
tv+text · www.tv4.se
Åkesson: Sverige borde föregå med gott exempel
Aftonbladet
Magdalena Andersson: Spanien måste agera kraftfullt
Expressen
Forssell: S systerpartis fel – inte Marockos
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
M: Vi får inte återvända till 2015
tv+text · Sveriges Television
Nästan alla migranterna har återvänt
TT
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Reaktioner på krisen i CeutaNiels Paarup-PetersenJimmie ÅkessonCenterpartietSverigedemokraternaSpanienEuropaPolitikMigrationspolitikMarockoTurkiet