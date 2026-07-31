C: Åkesson bäddar för mer utpressning från Marocko

SD-ledaren Jimmie Åkesson hyllar Italiens beslut att pausa Schengenavtalet med Spanien efter migrantkrisen i Ceuta, och tycker att även Sverige måste sätta ”stenhård press” på den spanska regeringen.

Oseriöst, tycker Niels Paarup-Petersen (C), migrationspolitisk talesperson. Migranterna i Ceuta kommer ändå inte att släppas in i Europa, säger han till TV4 Nyheterna.

Europa bör hjälpa Spanien i stället för att hota att slänga ut dem ur viktiga samarbeten – det skadar den europeiska sammanhållningen, enligt Paarup-Petersen.

– Det är sådant här som gör att Marocko, Turkiet och andra kan utpressa Europa med migration. Jimmie Åkesson gör att det kommer fler vågor av migranter i stället för att se till att det blir färre, med den typen av uttalanden.