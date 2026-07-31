Andersson: Spanien måste agera kraftfullt

S-ledaren Magdalena Andersson kommenterar migrantkrisen i Ceuta i ett mejl till Omni.

”Jag kommer stå upp för ordning och reda i migrationspolitiken”, skriver hon.

Nu prövas de principer som EU kommit överens om i migrationspakten, fortsätter Andersson. Hon vill se ett ”kraftfullt agerande” från Spanien och att EU bistår med den hjälp som behövs.

”Inte minst när det kommer till att säkerställa ordning vid gränsen, att de som kommer illegalt snabbt återvänder och att inga fler liv går till spillo.”

Migrationsminister Johan Forssell (M), som skyller migrantkrisen på den spanska socialistregeringens politik, anklagar svenska S för att applådera en migrationspolitik som orsakar kaos vid EU:s yttre gräns.

– Det som oroar mig mest är att Magdalena Andersson inte avfärdat att gå i samma riktning som sitt spanska systerparti, säger han.