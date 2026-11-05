Livsmedel, hälso- och sjukvård samt utbildningstjänster bidrog till den långsammare inflationstakten i oktober, enligt de preliminära siffrorna från SCB.

Mat och alkoholfria drycker var 7 procent billigare än samma månad i fjol, något som till stor del kan förklaras av att matmomsen halverats från 12 till 6 procent.

Priserna på hälso- och sjukvård sjönk med 6,3 procent och på utbildningstjänster med drygt 15 procent.

Samtidigt var boende, el och bränslen 5,1 procent dyrare än ett år tidigare, medan transportpriserna var 4,2 procent högre.