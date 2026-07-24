Birgitta Ed var vip-gäst på mässa – avbokades

Statsministerns fru Birgitta Ed var inbjuden till en vip-lunch under årets båtmässa Boat Show i Karlshamn där hon skulle tala. Men trots att både flyg och hotell var bokade stoppades hon av kommunen, skriver Blekinge Läns tidning.

Beskedet kom efter att det började storma kring Ed och hennes stiftelse som varit uppe för granskning. Beslutet motiverades med att hon var för politisk.

– Birgitta Ed är inte politiskt aktiv och samtalet ska inte handla om politik. Hon råkar vara gift med statsministern. De fick panik, säger moderatorn Jan Wifstrand till tidningen. Han ansvarar för att bjuda in en talare varje år, men väljer nu att backa från sitt uppdrag.

Sara Dahlberg, näringslivs- och etableringschef, vill inte kommentera huruvida de sagt nej till Ed eller inte, utan olika typer av gäster har diskuterats.