Birgitta Ed fick tjänst som präst – annonserades aldrig ut
Statsministerns fru Birgitta Ed fick jobbet som präst utan en öppen rekrytering, skriver Dagens Nyheter.
I oktober 2023 tog Strängnäs stift beslut om att anställa en präst på 80 procent, som bland annat skulle arbeta med projektledning. När Ed lämnade in sin ansökan hade hon fortfarande tre månader kvar som pastorsadjunkt, men fick tjänsten som den enda sökande. Förbehållet var att hon inte fick börja förrän hon var klar.
Det är inget krav på att tjänster inom Svenska kyrkan måste annonseras ut, men det bör göras som princip, enligt hr-chefen Lotta Bodin.
Domprosten Christofer Lundgren tog beslutet att anställa henne, och säger till Dagens Nyheter att behovet uppstod ”oberoende av Ed”.
”Eftersom det stod klart att Birgitta Ed var intresserad och svarade mycket väl mot vår sökprofil gick vi inte ut med annons.”
Statsministerfruns stiftelse — det gäller saken
- Volontärer arbetade gratis på Birgitta Eds gård utanför Malmköping, medan Ed fakturerade stiftelsen 22 000 kronor i månaden.
- Flera volontärer hade höga positioner inom näringslivet och två fick senare tunga statliga jobb, vilket väckte kritik om möjliga jävs- och korruptionsproblem.
- En reporter kunde utan kontroll arbeta som volontär på gården och fick tillgång till statsministerparets privata utrymmen, vilket ledde till omfattande kritik mot säkerheten.
- Säkerhetsexperter och internationella bedömare ansåg att bristerna utgjorde en allvarlig risk för både Sverige och dess Natoallierade.
- Efter granskningen har över 3 000 anmälningar mot Ed inkommit till Strängnäs stift, och Socialdemokraterna kräver en extern utredning av statsministerns agerande.