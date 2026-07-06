Birgitta Ed fick tjänst som präst – annonserades aldrig ut

Statsministerns fru Birgitta Ed fick jobbet som präst utan en öppen rekrytering, skriver Dagens Nyheter.

I oktober 2023 tog Strängnäs stift beslut om att anställa en präst på 80 procent, som bland annat skulle arbeta med projektledning. När Ed lämnade in sin ansökan hade hon fortfarande tre månader kvar som pastorsadjunkt, men fick tjänsten som den enda sökande. Förbehållet var att hon inte fick börja förrän hon var klar.

Det är inget krav på att tjänster inom Svenska kyrkan måste annonseras ut, men det bör göras som princip, enligt hr-chefen Lotta Bodin.

Domprosten Christofer Lundgren tog beslutet att anställa henne, och säger till Dagens Nyheter att behovet uppstod ”oberoende av Ed”.

”Eftersom det stod klart att Birgitta Ed var intresserad och svarade mycket väl mot vår sökprofil gick vi inte ut med annons.”