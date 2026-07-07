Vitt skilda meningar om Birgitta Eds prästjobb

Birgitta Ed och statsminister Ulf Kristersson i Slottskyrkan under firandet av kung Carl Gustafs 80-årsdag i början av maj i år.

”Svensk korruption”. Så skriver Arbetets ledarskribent Hanna Östeby om det faktum att Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed fick sin prästtjänst i Strängnäs domkyrkoförsamling utan öppen rekrytering, vilket DN rapporterade om på måndagen.

Östeby menar att flera avslöjanden har visat att Ed ofta försöker gynna sin ”Strängnäs-krets”.

”Jag vet inte om statsministerparet fattar hur mycket det här skadar bilden av Sverige”, skriver Östeby.

GP:s politiska redaktör Arne Larsson menar att rekryteringsprocessen inte behöver ha varit ”fel eller regelvidrig”, men att den återkommande rapporteringen om Ed ändå kan bli ett problem för Moderaterna.

”Det som spelar roll i slutändan är hur allt detta landar hos vanligt folk, väljarna,” skriver Larsson.

I tidningen Dagen försöker däremot gästkrönikören Jakob Norrhall gjuta olja på vågorna. Han anser att det finns tidigare fall där Ed har agerat problematiskt, men att det inte finns något ”fel eller korrupt” i hur hon fick sitt jobb.

”I sin iver att sätta dit henne tycks medier och kritiker tappa bort sig”, skriver Norrhall.