M-toppens kritik mot DN: ”Det måste finnas en gräns”

Moderaternas partisekreterare Karin Enström är kritisk mot DN:s artikel om att Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed under 2023 fick ett prästjobb utan en öppen rekrytering. I ett Facebook-inlägg menar hon att att artikeln gör ”politiska slagträn” av familjemedlemmar.

”Det måste finnas en gräns för när en privatperson blir riksnyhet enbart därför att hon är gift med en statsminister”, skriver Enström.

Ed var nyligen föremål för en granskning i Expressen, med fokus på hennes stiftelse Fållöknastiftelsen. Två personer som var centrala i anställningen av Ed – biskopen Johan Dalman samt domprosten Christofer Lundgren – har kopplingar till henne genom stiftelsen samt arbete i Europaskolans styrelse.