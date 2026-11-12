Birgitta Ohlsson (C) anländer till gudstjänsten i Storkyrkan som hålls med anledning av riksmötets öppnande.

Den tidigare EU-parlamentarikern Birgitta Ohlsson lämnade i våras Liberalerna efter att de svängt i frågan om SD. Nu diskuterar hennes nya parti C att göra samma sak.

– Jag tar strid för min synpunkt i partiet och jag gör det internt. Det är många som tycker som jag, säger hon till Aftonbladet.

På frågan om hon kan sitta kvar om Centepartiet bryter sitt vallöfte och sätter sig i en regering som är beroende av SD svarar Ohlsson ”den dagen den sorgen”.