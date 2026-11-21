Björklöven vann på försök tio: ”Är otroligt skönt”
En trepoängare mot Linköping gör att Björklöven bryter trenden med nio raka förluster, skriver Sportbladet. Inför kvällens drabbning hade Umeålaget inte vunnit sedan 10 oktober och en 2–1-seger efter förlängning gör att Björklöven lämnar över jumboplatsen till HV71.
Lucas Ekeståhl Jonsson blev matchvinnare med sitt mål i förlängningen.
– Det är otroligt skönt att vinna med den här gruppen.
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