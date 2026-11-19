Färjestads spelare jublar efter vinsten i ishockeymatchen i SHL mellan Färjestad och Frölunda den 19 november 2026 i Karlstad.

Färjestad vann torsdagens toppmöte i SHL mot Frölunda med 3–2 efter förlängning. Därmed tangerade Karlstadsklubben ett 51 år gammalt rekord. Man har nämligen tagit poäng i 17 matcher i följd, vilket är den bästa sviten i sedan säsongsstarten i högsta serien sedan 1975 då Leksand lyckades med samma bedrift.

Det avgörande 3–2-målet gjordes i powerplay av norrmannen Mikkel Øby-Olsen.

– En skön känsla. Speciellt i förlängning, säger matchvinnaren till TV4.

Frölundas tränare Robert Ohlsson var kritisk till den föregående utvisningen, enligt Sportbladet.