Färjestad vann toppmöte – har bästa sviten sedan 1975
Färjestad vann torsdagens toppmöte i SHL mot Frölunda med 3–2 efter förlängning. Därmed tangerade Karlstadsklubben ett 51 år gammalt rekord. Man har nämligen tagit poäng i 17 matcher i följd, vilket är den bästa sviten i sedan säsongsstarten i högsta serien sedan 1975 då Leksand lyckades med samma bedrift.
Det avgörande 3–2-målet gjordes i powerplay av norrmannen Mikkel Øby-Olsen.
– En skön känsla. Speciellt i förlängning, säger matchvinnaren till TV4.
Frölundas tränare Robert Ohlsson var kritisk till den föregående utvisningen, enligt Sportbladet.
Torsdagens resultat
Linköping–HV71: 3–1
Malmö–Rögle: 3–2 (förlängning)
Timrå–Örebro: 8–2
Djurgården–Skellefteå: 1–4
Brynäs–Luleå: 4–2
Växjö–Björklöven: 3–1
Färjestad–Frölunda: 3–2 (förlängning)
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