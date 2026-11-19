Hyllar krislagets back: ”Det värmer ett hockeyhjärta”
Björklöven åkte på sin nionde förlust på raken på bortais mot Växjö Lakers under torsdagskvällen. Slutresultatet blev 3–1.
Efter matchen hyllade Lakerstränaren Fredrik Hellgren sättet som Björklövens forward Chris DiDomenico agerade när han undvek att tackla hemmabacken Sebastian Aho. Det rapporterar Smålandsposten.
– Det är stort och det värmer ett hockeyhjärta när han gör en sån grej. Så det ska han ha en eloge för, säger Fredrik Hellgren.
Torsdagens resultat
Linköping–HV71: 3–1
Malmö–Rögle: 3–2 (förlängning)
Timrå–Örebro: 8–2
Djurgården–Skellefteå: 1–4
Brynäs–Luleå: 4–2
Växjö–Björklöven: 3–1
Färjestad–Frölunda: 3–2 (förlängning)
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