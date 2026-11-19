Växjös tränare Fredrik Hellgren under ishockeymatchen i SHL mellan Växjö och Björklöven den 19 november 2026 i Växjö.

Björklöven åkte på sin nionde förlust på raken på bortais mot Växjö Lakers under torsdagskvällen. Slutresultatet blev 3–1.

Efter matchen hyllade Lakerstränaren Fredrik Hellgren sättet som Björklövens forward Chris DiDomenico agerade när han undvek att tackla hemmabacken Sebastian Aho. Det rapporterar Smålandsposten.

– Det är stort och det värmer ett hockeyhjärta när han gör en sån grej. Så det ska han ha en eloge för, säger Fredrik Hellgren.