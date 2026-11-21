Djurgården utbuat efter fjärde raka förlusten
Djurgården åkte på sin fjärde raka förlust när Luleå gästade Hovet i Stockholm. Stockholmarna förlorade med 1–4 trots spel i numerärt överläge i stora delar av matchen.
Luleå fick utdelning halvvägs in i den första perioden, utökade på straff fem minuter senare och i inledningen av den andra tryckte Ben Tardif dit trean. Djurgårdens Oliver Wahlström lyckades reducera men kom aldrig närmare än så. I stället fastställde David Granberg slutresultatet med bara två minuter kvar att spela.
När slutvisslan ljöd buades Djurgården ut av hemmapubliken.
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