Skellefteås supportrar under en SM-final i slutspelet i SHL i våras.

TV4 fortsätter att sända SHL till våren 2036, rapporterar Aftonbladet. Det nya avtalet omfattar sex säsonger, trots att tre och en halv säsong återstår på det nuvarande.

– Det betyder väldigt mycket att vi fortsätter samarbetet långsiktigt, säger TV4:s sportdirektör Johan Cederqvist till Aftonbladet.

TV4-koncernen har haft SHL-rättigheterna sedan 2008. Det nuvarande avtalet ger var och en av de 14 klubbarna omkring 50 miljoner kronor per säsong, och det nya väntas enligt tidningens uppgifter ge en mindre ökning.