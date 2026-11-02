Enligt prognoserna spås Demokraterna ta hem minst en av kamrarna i kongressen i mellanårsvalet, och troligen båda. Detta skulle båda gott för börsen, skriver CNBC.

Det marknaden uppskattar är inte att Demokraterna vinner, utan att det blir ett parti som innehar presidentmakten och ett annat parti som har makten i minst en av kongressens två kammare.

– Marknaden gillar inte röda eller blå vågor så mycket eftersom det leder till för mycket spenderande och för mycket makt, säger Ryan Detrick, chefsstrateg på Carson Group till kanalen.

Sedan 1980 har S&P 500 i genomsnitt stigit med 15 procent året efter ett valresultat där inget parti har fått full kontroll. De år när ett parti har fått full kontroll har uppgången varit i genomsnitt 11,5 procent.