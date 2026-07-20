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Investerare på Wall Street. (Richard Drew / AP)
Stämningen på börsen

Blankningar mot USA-aktier på rekordnivå

Av Andreas Victorzon
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Blankningarna mot bolagen i Wall Streets breda S&P 500-index är nu på den högsta nivån som någonsin uppmätts. Det visar siffror från analysfirman S3 Partners som går tillbaka till 2010, rapporterar Bloomberg.

Hittills i år har blankare bränt sig rejält, då AI-rallyt har skickat upp S&P 500 med 18 procent från botten i mars. Men nya siffror visar att 3,79 procent av de tillgängliga aktierna på marknaden, den så kallade free floaten, nu är blankade på indexet. Oro för att de massiva AI-satsningarna inte ska betala sig och konkurrens från Kina fick S&P 500 att backa 1,6 procent förra veckan, skriver nyhetsbyrån.

CNBC noterar att chipaktier förra veckan hade sin värsta vecka på över ett år.

Analytiker: Att fler aktier blankas
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Experter: Krasch i chipaktier skapar köpläge
CNBC
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