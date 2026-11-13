Förre Fifapresidenten Sepp Blatter går till attack mot den nuvarande ledaren Gianni Infantino, skriver Der Spiegel.

Blatter ställer sig bland annat kritisk till Infantinos instiftade fredspris och anklagar honom för att styra de nationella förbunden med järnhand och samtidigt locka dem med ”klirrande pengapåsar”.

– Han är en diktator. Folk inom Fifa säger till mig att ingen ens får åka i hissen tillsammans med honom, säger Blatter, som själv tvingades av gå efter korruptionsanklagelser 2015.

90-åringen menar att hans efterträdare också gått över gränsen när han att försökt sälja andelar av framtida fotbolls-VM. Han beskriver honom som gränslös, men också som ovetande om sin egen olämplighet.