Källor: Fifa kan slopa fredspriset – tror inte någon vill ha det
Donald Trump blir kanske den enda personen att någonsin få Fifas omstridda fredspris. Det rapporterar New York Times.
Priset delades ut för första gången i december förra året, och gick då till den amerikanske presidenten. Nu överväger Fifa att slopa priset helt, enligt New York Times källor.
Inom Fifa ska det bland annat finnas en oro för om någon alls är intresserad av att ta emot priset, som brett har setts som en symbol för ordföranden Gianni Infantinos kritiserade ledarstil.
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