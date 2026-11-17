Sverige ger sitt stöd till Philippe Diallos kandidatur till posten som ordförande i Internationella fotbollsförbundet Fifa. Det rapporterar TT.

Diallo är ordförande för Franska Fotbollförbundet (FFF) och har bland annat arbetat som chef för den franska fotbollens arbetsgivarorganisation. Han har sagt att han som ordförande vill ”återvinna” förtroendet för Fifa genom att på det här sättet utmana skandaltyngde nuvarande ordföranden Gianni Infantino.

– Vi tror att Philippe Diallo kan vara en enande kraft för den internationella fotbollen. Han delar ambitionerna i det reformpaket för stärkt styrning av FIFA som vi inom UEFA har arbetat fram, säger SvFF:s ordförande Simon Åström till förbundets sajt.