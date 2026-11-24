Fifas ordförande Gianni Infantino planerade att sälja rättigheterna till fotbolls-VM till privata investerare under en period på 96 år, visar läckta dokument som The Guardian och The Athletic tagit del av. Planerna skrotades efter att de orsakat ramaskri från mer eller mindre hela världen.

Enligt planen skulle delar av de kommersiella rättigheterna kontrolleras av bolaget Fifa Forward Enterprise (FFE). FFE:s tänkta huvudpartner var Thrive Capital, ett riskkapitalbolag grundat av Joshua Kushner, bror till Jared Kushner som är svärson till USA:s president Donald Trump.

Planen innebar att den sittande Fifa-ordföranden, för närvarande Infantino, skulle leda styrelsen för FFE. Enligt dokumenten fanns också omfattande planer på att börsnotera det nya bolaget samt betala ut stora bonusar till företagsledningen.

Fifa uppger i ett uttalande till The Athletic att förslaget hade behövt godkännas av Fifas medlemsförbund och råd samt att inga Fifa-funktionärer skulle omfattas av bonusprogrammet.