Boende hörde skotten: ”Folk skrek och grät”
Minst fem skott avlossades vid fredagskvällens dödsskjutning i Hässelby i västra Stockholm, enligt en boende i området som Expressen talat med.
Innan polisen kom till platsen gick personen ut på sin balkong. Flera personer befann sig då utomhus.
– Folk skrek och grät högt.
Vid 23-tiden meddelade polisen att den man i 25-årsåldern som skjutits har dött av sina skador. En person har gripits.
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