Boende hörde skotten: ”Folk skrek och grät”

Minst fem skott avlossades vid fredagskvällens dödsskjutning i Hässelby i västra Stockholm, enligt en boende i området som Expressen talat med.

Innan polisen kom till platsen gick personen ut på sin balkong. Flera personer befann sig då utomhus.

– Folk skrek och grät högt.

Vid 23-tiden meddelade polisen att den man i 25-årsåldern som skjutits har dött av sina skador. En person har gripits.