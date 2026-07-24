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Bild från polisinsatsen i Hässelby. (Fredrik Persson /TT / TT Nyhetsbyrån)
Skjutningen i Hässelby

Boende hörde skotten: ”Folk skrek och grät”

Av Patrik Dahlin
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Minst fem skott avlossades vid fredagskvällens dödsskjutning i Hässelby i västra Stockholm, enligt en boende i området som Expressen talat med.

Innan polisen kom till platsen gick personen ut på sin balkong. Flera personer befann sig då utomhus.

– Folk skrek och grät högt.

Vid 23-tiden meddelade polisen att den man i 25-årsåldern som skjutits har dött av sina skador. En person har gripits.

Fotbollsplan avspärrad
Expressen
Skottlossningen inträffade utomhus
Sveriges Television
Polisen är på plats och pratar med vittnen
Aftonbladet
Larmet kom in vid 20-tiden
TT
Polisens händelsenotis
polisen.se
karta
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