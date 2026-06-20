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USA:s finansminister Scott Bessent. (Jacquelyn Martin /AP/TT / AP)
Trumps USAPresidentens team

Bok avslöjar Bessents grova ord om Zelenskyj: ”Som Mr Bean på crack”

Av Adam Lindh
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Den amerikanska finansministern Scott Bessent uppmanade Donald Trump att inte bjuda in Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj till det ökända mötet i Vita huset 2025. Det uppger New York Times-journalisten Maggie Haberman i sin nya bok, enligt The Guardian.

Bessent, som hade utformat det så kallade mineralavtalet mellan USA och Ukraina, ville att avtalet skulle undertecknas innan Zelenskyj fick sätta sin fot i Vita huset.

Bessent ska också ha uttryckt sig nedsättande om den ukrainske presidenten.

”Jag har haft att göra med den där lilla jäveln. Han är slug. Han är som européernas barn med särskilda behov. Och han uppträder som Mr Bean på crack”, ska Bessent ha sagt om Zelenskyj till personer i sin omgivning, enligt boken.

Men som historien skulle visa var det inte ett råd som Trump följde. I början av 2025 stod Zelenskyj på Vita husets trappa, utan kostym och på väg in i ett möte som slutade i förtid efter en hätsk ordväxling med Donald Trump och JD Vance, en konfrontation som direktsändes och fick stor internationell uppmärksamhet.

Efter det öppna mötet i ovala rummet pågick en skällsmatch i 45 minuter bakom stängda dörrar
www.theguardian.com
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