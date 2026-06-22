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Tulsi Gabbard. (Rod Lamkey /AP/TT / AP)
Trumps USAPresidentens team

Kontroversiell guru kan ha påverkat Gabbards politik

Av Olivia W Demred
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Ex-demokraten Tulsi Gabbard, som nyligen lämnade posten som USA:s nationella underrättelsechef, fick under många år politiska råd via ett nätverk kopplat till hennes andlige guru. Det rapporterar The Washington Post efter att ha granskat hundratals interna meddelanden och dokument.

Enligt tidningen förmedlades budskapen från den kontroversielle religiöse ledaren Chris Butler, grundare av rörelsen Science of Identity Foundation (SIF). Den tidigare Hawaii-kongressledamoten växte upp i rörelsen, som praktiserar en form av hinduism med fokus på meditation, yoga och särskilda kostregler. Tidigare anhängare beskriver rörelsen som sektliknande, något som nuvarande företrädare avvisar.

Butler framträder sällan offentligt men betraktas av många anhängare som en andlig auktoritet med stort inflytande. Enligt granskningen vidarebefordrade personer i Gabbards närhet hans instruktioner bland annat om lagförslag och inför stora intervjuer – trots att både Gabbard och Butler tidigare hävdat att han inte påverkat hennes politiska karriär.

Frågan om Gabbards kopplingar till Butler har återkommit under hennes politiska karriär
Washington Post  · Ofta betalvägg
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Reuters  · Ofta betalvägg
bakgrund
 
Science of Identity Foundation
Wikipedia (en)
The Science of Identity Foundation (SIF) is a new religious movement started in the 1970s. It was founded by Chris Butler after he broke from the International Society for Krishna Consciousness. It is based in the US state of Hawaii. SIF's theology professes to combine yoga with aspects of Gaudiya Vaishnavism. The followers must observe behavioral guidelines, such as vegetarianism and refraining from alcohol. Butler's teachings also include Islamophobia and condemnation of homosexuality. Since 2019, the secretive group has come under a great deal of media focus due to the politician Tulsi Gabbard's ties to the group.
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