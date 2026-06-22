Kontroversiell guru kan ha påverkat Gabbards politik

Ex-demokraten Tulsi Gabbard, som nyligen lämnade posten som USA:s nationella underrättelsechef, fick under många år politiska råd via ett nätverk kopplat till hennes andlige guru. Det rapporterar The Washington Post efter att ha granskat hundratals interna meddelanden och dokument.

Enligt tidningen förmedlades budskapen från den kontroversielle religiöse ledaren Chris Butler, grundare av rörelsen Science of Identity Foundation (SIF). Den tidigare Hawaii-kongressledamoten växte upp i rörelsen, som praktiserar en form av hinduism med fokus på meditation, yoga och särskilda kostregler. Tidigare anhängare beskriver rörelsen som sektliknande, något som nuvarande företrädare avvisar.

Butler framträder sällan offentligt men betraktas av många anhängare som en andlig auktoritet med stort inflytande. Enligt granskningen vidarebefordrade personer i Gabbards närhet hans instruktioner bland annat om lagförslag och inför stora intervjuer – trots att både Gabbard och Butler tidigare hävdat att han inte påverkat hennes politiska karriär.