Vances nya bok tolkas som förklädd presidentkampanj

I en ny bok skriver USA:s vicepresident JD Vance om hur han fann sin katolska tro, rapporterar amerikanska medier. Men flera bedömare ser snarare boken som ett försök att positionera sig som nästa republikanska presidentkandidat.

I New York Times podcast “The Opinions” säger journalisten EJ Dionne att boken försöker vara flera saker på samma gång och att det är uppenbart att första utkastet skrotats sedan han tagit plats i Vita huset. Förutom trosresan och en mildare familjeskildring än i uppmärksammade debuten ”Hillbilly elegy”, vill boken förklara hur han ska förstås politiskt, enligt Dionne.

WSJ:s recensent Barton Swaim gör en liknande läsning och skriver att många läsare kommer att anta att Vance har siktet inställt på 2028.