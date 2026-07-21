Boliden lägre än förväntat – Hacksaws resultat stiger

Under morgonen har en rad bolag redovisat sina delårsrapporter. Här kan du läsa en sammanställning av de viktigaste.

Gruv- och smältverksbolaget Bolidens rörelseresultat blev 2 872 miljoner kronor för det andra kvartalet 2026. Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett justerat rörelseresultat på 3 260 miljoner, enligt Infronts sammanställning av 15 analytikers prognoser inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 25 733 miljoner kronor för perioden. Även detta var en bra bit under förväntningarna.