Boliden lägre än förväntat – Hacksaws resultat stiger
Under morgonen har en rad bolag redovisat sina delårsrapporter. Här kan du läsa en sammanställning av de viktigaste.
Boliden klart sämre än förväntat
Gruv- och smältverksbolaget Bolidens rörelseresultat blev 2 872 miljoner kronor för det andra kvartalet 2026. Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett justerat rörelseresultat på 3 260 miljoner, enligt Infronts sammanställning av 15 analytikers prognoser inför rapporten.
Försäljningen uppgick till 25 733 miljoner kronor för perioden. Även detta var en bra bit under förväntningarna.
Hacksaws resultat stiger
Hacksaw, en teknikplattform och ett spelutvecklingsföretag inom B2B, redovisar ett justerat rörelseresultat på 48,4 miljoner euro för det andra kvartalet. Det kan jämföras med 37,1 miljoner euro motsvarande period i fjol.
Totala intäkter ökade med 31 procent till 59,3 miljoner euro (45,4). Justerat för valutakursrörelser uppgick tillväxten till 33 procent.
Askers resultat stigwe
Omsättningen för serieförvärvare Asker Healthcare steg med 18 procent till 4 686 miljoner kronor.
Resultatet mätt som justerad ebita ökade till 471 miljoner kronor, från 378 miljoner kronor.
Det här är rapportfloden
Börsnoterade företag uppdaterar marknaden om sin ekonomi varje kvartal i det som brukar kallas rapportfloden. Rapporterna visar hur bolagens försäljning, vinster och lönsamhet utvecklas, men innehåller ofta också framtidsutsikter. Eftersom siffrorna kan påverka aktiekurserna följs rapporterna noga av investerare och analytiker.