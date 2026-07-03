Bollens rörelsesensor satte punkt för Kroatiens VM

Matchen mellan Portugal och Kroatien i VM-åttondelsfinalen blev en oväntad rysare mot slutet. I den 103:e minuten låg Kroatien under med 2–1 när Joško Gvardiol petade in ett kvitteringsmål. Men det kroatiska firandet blev kortvarigt.

Med hjälp av rörelsesensorn i VM-bollen – som registrerar även en fjäderlätt touch – kom huvuddomaren och VAR-rummet fram till att målet skulle dömas offside, skriver Sportbladet. Sensorn visade att Igor Matanović rört bollen innan den gick till Mario Pašalić som spelade fram Gvardiols kvittering. Och eftersom Pašalić var offside när Matanović rörde bollen blev målet bortdömt.

Efter matchen säger Matanović att han ”tror att han kände en lätt beröring med håret”.

– Jag saknar ord. Vi hade verkligen otur i dag, säger han till index.hr.