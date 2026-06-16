Bolsonaros son döms till fängelse – försökte få USA att rädda pappa
Brasiliens högsta domstol har dömt Eduardo Bolsonaro till fyra år och två månaders fängelse för otillbörlig påverkan under kupprättegången mot hans far, expresident Jair Bolsonaro. Det rapporterar Reuters.
Sonen bedrev lobbyverksamhet i USA för att få Brasilien att stoppa rättegången. Donald Trump införde strafftullar på 50 procent mot landet under processen, enligt AP.
Åklagaren visade upp flera inlägg och meddelanden som visar hur far och son Bolsonaro samarbetat med USA för att skrämma rättsväsendet, bland annat genom sanktioner mot flera HD-domare. Det skriver brasilianska G1 Globo.
Jair Bolsonaro avtjänar ett 27-årigt fängelsestraff för kuppförsök i husarrest. Eduardo Bolsonaro dömdes i sin frånvaro. Han kampanjar från sitt hem i Texas för sin bror Flávio Bolsonaro, som utmanar Lula da Silva om presidentposten i valet i oktober.
Domen mot Jair Bolsonaro — det gäller saken
- Brasiliens tidigare president Jair Bolsonaro dömdes i september 2025 till 27 års fängelse för försök till statskupp efter valet 2022.
- Bolsonaro greps och fördes till fängelse i november 2025.
- Efter ett försök att förstöra sin fotboja och misstankar om flyktplaner beslutade domstolen att Bolsonaro skulle hållas häktad.
- I mars 2026 beviljades Bolsonaro humanitär husarrest på grund av sviktande hälsa, med omprövning efter 90 dagar.
- Demonstrationer och politiska diskussioner om amnesti för Bolsonaro har fortsatt, och hans son Flávio har utsetts till politisk efterträdare.