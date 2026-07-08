Husrannsakan hos Jair Bolsonaro – letar efter vapen

Brasiliansk polis genomför en husrannsakan i den tidigare presidenten Jair Bolsonaros bostad. Det rapporterar Reuters.

Enligt den brasilianska tidningen Estadao letar polisen efter vapen och ammunition. En pistol som varit skriven på expresidenten ska ha tagits i beslag.

Jair Bolsonaro dömdes förra året till 27 års fängelse för bland annat försök till statskupp. Tidigare i år tilläts han avtjäna straffet i husarrest på grund av sin sviktande hälsa.