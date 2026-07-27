Brasiliens ambassadör kallas hem efter Mileis utspel

Under söndagen meddelade Brasiliens utrikesdepartement att landet kallar hem sin ambassadör i Argentina, rapporterar Politico.

Beslutet kommer efter att Argentinas president Javier Milei förolämpat brasilianska företrädare under ett besök i landet.

Milei deltog i ett politiskt evenemang där Flávio Bolsonaro, son till expresidenten Jair Bolsonaro, utsågs till presidentkandidat för sin fars parti.

I sitt tal gick Milei till angrepp mot Brasiliens sittande president Luiz Inácio Lula da Silva och kallade honom bland annat för en ”tjuv”. Han kritiserade även Högsta domstolens domare Alexandre de Moraes och kallade honom en ”sopa” efter att domaren nekat Milei att besöka Jair Bolsonaro, som sitter i husarrest.

”Milei åkte till Brasilien och skrek som en galning, samtidigt som han krävde att få träffa en kuppmakare som sitter i fängelse”, skriver Argentinas tidigare president Alberto Fernández på X.