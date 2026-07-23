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Bonnie Tyler med hedersutmärkelsen för sina insatser för musiken. (Andrew Matthews / AP)
Bonnie Tyler 1951–2026

Bonnie Tylers begravning kommer sändas för fansen

Av Louise Cassemar
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Artisten Bonnie Tylers fans runt om i världen kommer att kunna se hennes begravning live på stjärnans hemsida den 17 augusti, rapporterar BBC.

Begravningen kommer att hållas i en kyrka i Swansea i Wales där allmänheten också kommer att kunna se den på storbildsskärmar. Inbjudna kommer dagarna före begravningen kunna ta ett sista farväl då kistan förs till hennes hemstad Skewen.

Bonnie Tyler dog den 8 juli och är framför allt känd för låten ”Total eclipse of the heart”.

Bonnie Tyler försattes i koma tidigare i somras efter en operation – dog sedan plötsligt i juli
BBC
En kortege kommer sedan föra kistan tillbaka till Skewen
www.walesonline.co.uk
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