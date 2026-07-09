Krönikor: Bonnie Tyler var och förblir odödlig

På tidningssidorna sörjs världsstjärnan Bonnie Tyler. Både hon och hennes musik beskrivs som ”odödlig” i nästan alla krönikor.

Tyler fick sin klassiska heshet efter en stämbandsoperation som 25-åring. Raspet kom bland annat eftersom hon började använda rösten för tidigt.

”Det var, har hon själv resonerat, paradoxalt nog viljan att skrika ut sin frustration efter operationen som ärrade hennes sångröst,” skriver Alexandra Sundqvist på DN.

Utöver sångerskans raspiga röst nämner alla krönikörer Tylers största och mest klassiska låt: ”Total eclipse of the heart”.

”För åtskilliga tidiga 70-talister som gick på mellanstadiepartyn vid tidpunkten är låten gissningsvis även odödliggjord som ’den första tryckaren’”, skriver Aftonbladets Håkan Steen.

GP:s Daniel Claeson skriver att vi nu får lyssna på Tylers odödliga låtar ”Holding out for a hero” och ”It’s a heartache”.

”Gott nog egentligen, men det var ’Total eclipse of the heart’ som gjorde henne odödlig.”