”Otroligt raspig röst – därför den blev förtrollande”

Ikonen Bonnie Tyler sörjs efter att ha gått bort, 75 år gammal.

Gry Forsell minns när Tyler besökte ”Sommarkrysset” 2019. Av en händelse var det samma dag som Tyler fyllde år och hon bjöds på tårta. Forsell säger att det var ”ett jäkla drag i henne”, skriver Expressen.

– Hon var helt vansinnig, men på ett härligt sätt.

Anders Tengner som var redaktör för tidningen ”Okej” bevakade sångerskan under 80-talet.

– Hon sjöng ju bra, men hon hade en så otroligt raspig röst att man trodde att hon hade druckit en flaska whisky och rökt ett paket cigaretter innan hon gick in i studion, det var också därför som den blev förtrollande, säger han till TT.

Kulturnyheternas reporter Moa Lindstedt säger i SVT:s livesändning att hon tror att den raspiga rösten kommer att leva kvar länge.