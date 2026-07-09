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Fanns under ESC när Tyler uppträdde 2012. (Alastair Grant / AP)
Bonnie Tyler 1951–2026

”Otroligt raspig röst – därför den blev förtrollande”

Av Hannah Gustafsson
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Ikonen Bonnie Tyler sörjs efter att ha gått bort, 75 år gammal.

Gry Forsell minns när Tyler besökte ”Sommarkrysset” 2019. Av en händelse var det samma dag som Tyler fyllde år och hon bjöds på tårta. Forsell säger att det var ”ett jäkla drag i henne”, skriver Expressen.

– Hon var helt vansinnig, men på ett härligt sätt.

Anders Tengner som var redaktör för tidningen ”Okej” bevakade sångerskan under 80-talet.

– Hon sjöng ju bra, men hon hade en så otroligt raspig röst att man trodde att hon hade druckit en flaska whisky och rökt ett paket cigaretter innan hon gick in i studion, det var också därför som den blev förtrollande, säger han till TT.

Kulturnyheternas reporter Moa Lindstedt säger i SVT:s livesändning att hon tror att den raspiga rösten kommer att leva kvar länge.

Anders Tengner intervjuade Tyler på 80-talet
TT
Rolle Berg: ”Det var tråkigt”
Expressen
Bonnie Tyler dog på ett sjukhus i Portugal
tv+text · Sveriges Television
bakgrund
 
Bonnie Tyler
Wikipedia (en)
Gaynor Sullivan (née Hopkins; 8 June 1951 – 8 July 2026), known professionally as Bonnie Tyler, was a Welsh singer and songwriter. Known for her distinctive husky voice, Tyler came to prominence with the release of her 1977 album The World Starts Tonight and its singles "Lost in France" and "More Than a Lover". Her 1977 single "It's a Heartache" reached number four on the UK Singles Chart, and number three on the US Billboard Hot 100. In the 1980s, Tyler ventured into rock music with songwriter and producer Jim Steinman. He wrote Tyler's biggest hit "Total Eclipse of the Heart", which sold over 13 million copies worldwide and was included as the lead single from her 1983 UK chart-topping album Faster Than the Speed of Night. Steinman also wrote Tyler's other major 1980s hit "Holding Out for a Hero". Her other successful singles during this period include "Here She Comes" from the 1984 soundtrack to Metropolis and "If You Were a Woman (And I Was a Man)", written by Desmond Child and produced by Steinman. She had success in mainland Europe during the 1990s with Dieter Bohlen, who wrote and produced her hit "Bitterblue". In 2003, Tyler re-recorded "Total Eclipse of the Heart" with singer Kareen Antonn. Their bilingual duet, titled "Si demain... (Turn Around)", topped the French charts. Rocks and Honey was released in 2013 and features the single "Believe in Me", which she performed representing the United Kingdom at the Eurovision Song Contest 2013 in Malmö, Sweden. After reuniting with the producer David Mackay, she released Between the Earth and the Stars (2019) and The Best Is Yet to Come (2021). Tyler's work earned her three Grammy Award nominations and three Brit Award nominations (including twice for British Female Solo Artist), among other accolades. In 2022, she was awarded an MBE in the Queen's Birthday Honours for services to music. Her singles "Total Eclipse of the Heart" and "It's a Heartache" have estimated sales of over 6 million units each, and are among the best-selling singles of all time.
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