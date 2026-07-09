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Kung Carl XVI Gustaf och hunden Bonnie. (Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån)
Bonnie Tyler 1951–2026

Kungaparet döpte valp till Bonnie – sörjer världstjärnan

Av Hannah Gustafsson
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En av kungaparets favoritartister var den nu bortgångna världsartisten Bonnie Tyler. Så pass att en hund med artistens förnamn fick flytta in på Drottningholms slott förra året.

Nu sörjer kungahuset sångerskans bortgång.

”Hon var en fantastisk och mycket omtyckt sångerska som var aktiv och verksam under kungens uppväxtår”, skriver hovet i en kommentar till Sveriges Radios Kulturnytt.

Bonnie Tyler blev 75 år
radio+text · Sveriges Radio
Kungen sörjer Bonnie Tyler – döpte hund efter henne
TT
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