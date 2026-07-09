Kungaparet döpte valp till Bonnie – sörjer världstjärnan

En av kungaparets favoritartister var den nu bortgångna världsartisten Bonnie Tyler. Så pass att en hund med artistens förnamn fick flytta in på Drottningholms slott förra året.

Nu sörjer kungahuset sångerskans bortgång.

”Hon var en fantastisk och mycket omtyckt sångerska som var aktiv och verksam under kungens uppväxtår”, skriver hovet i en kommentar till Sveriges Radios Kulturnytt.