Borg Høiby i Oslo, arkivbild från 9 september.

Den våldtäktsdömde norske bonusprinsen Marius Borg Høiby slipper fotboja och släpps på fri fot, rapporterar norska medier.

– Han har haft det jobbigt med det upplägg som varit, säger advokaten Daniel Storrvik efter häktningsförhandlingen.

29-åringen har de senaste månaderna suttit häktad med fotboja i kungahusets bostad Skaugum. Totalt har han suttit häktad i 39 veckor, tidigare i häktet.

Åklagaren ville förlänga häktningstiden med en månad, och det är oklart om tingsrättens beslut kommer att överklagas.