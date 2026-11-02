Norske bonusprinsen släpps på fri fot
Den våldtäktsdömde norske bonusprinsen Marius Borg Høiby slipper fotboja och släpps på fri fot, rapporterar norska medier.
– Han har haft det jobbigt med det upplägg som varit, säger advokaten Daniel Storrvik efter häktningsförhandlingen.
29-åringen har de senaste månaderna suttit häktad med fotboja i kungahusets bostad Skaugum. Totalt har han suttit häktad i 39 veckor, tidigare i häktet.
Åklagaren ville förlänga häktningstiden med en månad, och det är oklart om tingsrättens beslut kommer att överklagas.