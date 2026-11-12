Den norske så kallade ”bonusprinsen” Marius Borg Høiby nekar till att det var alkohol som fick honom att misslyckas med ett av de alkotester han genomfört under tiden i husarrest, rapporterar norska medier.

Att Marius Borg Høiby misslyckats med testet framkom vid en häktningsförhandling förra veckan. Först nu har domstolen offentliggjort delar av 29-åringens förklaring.

Han säger att han hade varit sjuk kvällen innan testet och kräkts flera gånger. Innan kontrollanterna kom ska han ha tagit munskölj, vilket han ger som en möjlig förklaring till att alkomätaren gav utslag.

När det ifrågasätts pekar han ut en hemmagjord äppeljuice som stått i kylskåpet lite för länge.

– Jag har hört att äpplena kan jäsa, sa Høiby.