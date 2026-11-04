Bonusprinsen Marius Borg Høiby ska fortsätta sitta häktad med fotboja i kungahusets bostad Skaugum. Det beslutar Borgarting hovrätt enligt NRK. Detta efter att åklagaren överklagat tingsrättens beslut att släppa honom på fri fot utan fotboja i måndags.

Enligt hovrätten har åklagaren visat att det finns risk för återfall i brott.

”Vi ska noggrant granska domstolens resonemang och diskutera med Høiby hur vi fortsätter”, skriver advokaterna Alexander Greaker och Daniel Storrvik i ett uttalande.

Rätten konstaterar också att Høiby som är belagd med alkoholförbud har druckit alkohol under häktningstiden, något som han skyller på munskölj och jäst äppeljuice.